Fondazione Mediolanum, quella "Navetta della Solidarietà" per il Banco Alimentare

Dall'inizio del 2019, 22.620 piatti pronti portati a oltre 13mila persone bisognose, di cui 2.050 bambini. Sono questi i risultati del progetto di beneficienza La Navetta della Solidarietà, per il quale Fondazione Mediolanum Onlus ha rinnovato l'impegno a favore del Banco Alimentare della Lombardia.

La Fondazione ha destinato il contributo, devoluto da Banca Mediolanum sulla vendita delle agende 2019, per continuare a coprire i costi annui del furgone coibentato donato nel 2017 all'Associazione per il programma Siticibo a Milano, che recupera le eccedenze dalla ristorazione organizzata (mense aziendali, refettori scolastici ed eventi) per distribuirle gratuitamente attraverso le strutture caritative del territorio a persone in stato di necessità, tra cui molti bambini.

Grazie a questo importante supporto, il Banco Alimentare della Lombardia con La Navetta della Solidarietà, nel primo semestre dell'anno, ha potuto distribuire 22.620 piatti pronti ad oltre 13.000 persone disagiate assistite da strutture caritative partner a Milano, di cui 2.050 bambini.