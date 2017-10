Forza Nuova va avanti: manifestazione a Roma il 28 ottobre

Sono andati avanti nonostante gli avvertimenti delle autorità, pronte a fermare la "marcia su Roma" di Forza Nuova e ora divulgano i primi dettagli della manifestazione che si dovrebbe tenere il prossimo 28 ottobre.

La "marcia dei patrioti". Così è stato ribattezzato l'evento che cade nel giorno in cui il partito fascista prese il potere nel 1922 e che per questo è stato fortamente osteggiato dalle autorità romane e nazionali. Una manifestazione che partirà dall'Eur, dal Palalottomatica, e che nelle intenzione di Fn dovrebbe partire per il 16, dopo un concentramento "fissato nello stesso luogo alle ore 15" e l'arrivo delle sezioni del partito alle 14.

"Se fosse solamente una manifestazione di Forza Nuova sarebbero mobilitate 4-5mila persone". Ma "bisogna moltiplicare quel numero almeno per tre", aveva detto a fine settembre il leader del partito Roberto Fiore, promettendo di portare fino a quindicimila persone per le strade della Capitale e di non cedere al Campidoglio.