Fragolina, la cagnolina abbandonata per 4 volte e morta per il dispiacere

Sarebbero andati a prenderla a settembre, per affidarla finalmente a una famiglia definitiva. Ma il cuore di Fragolina, una femmina di bracchetto, si è fermato prima che i volontari dell'associazione animalista Lida potessero arrivare da lei. Potrebbe essere morta per il dispiacere e il dolore di dover continuamente cambiare famiglia.

La cagnolina, infatti, era passata per quattro diversi proprietari e anche l'ultimo era scontendo ed era intenzionato a riportarla indietro. Così, venuti a sapere del suo passato, i volontari dell'associazione Lida di Ciriè-Valli di Lanzo si sono mobilitati per andare a prendere Fragolina e affidarla a una nuova famiglia definitiva, che già in passato aveva adottato un cane sordo e che era ritenuta affidabile dall'associazione. Ma, per agire " dovevamo far passare l'estate, stagione di emergenza per via dei tanti abbandoni ", ha raccontato la responsabile dell'associazione a Tgcom24. Ma l'attuale padrone aveva accettato di tenere Fragolina fino a settembre.