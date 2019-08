Francesi ritardatari perdono l'imbarco: il traghetto torna indietro

Episodio che ha dell'incredibile e che giustamente ha scatenato l'ira da parte delle "vittime". Un traghetto Tirrenia "Ariadne" è tornato indietro dopo 3 ore di navigazione per recuperare un gruppo di 25 minorenni francesi che avevano tardato l'imbarco. Il mezzo - diretto a Palermo e su cui vi erano sia il pullman sia diversi accompagnatori con i documenti dei ritardatari - è salpato ore 19.30 dal porto di Cagliari. Al momento dell'annuncio si è scatenato il putiferio: urla, richiesta di spiegazioni, sbuffi e nervosismo. Ma nulla da fare per la comandante, che ormai aveva già preso la decisione: " Dietrofront! ".

Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, a bordo si sarebbe sfiorata la rissa, soprattutto perché non sarebbero state fornite tempestivamente le cause del cambio di rotta. I passeggeri hanno dunque dovuto sopportare 6 ore di viaggio in più. Addirittura un uomo ha dovuto prendere un aereo per Palermo perché rischiava di presentarsi tardi ad un appuntamento urgente in ospedale. Un testimone ha raccontato: " È stato un viaggio da incubo, siamo sbarcati a Palermo con quattro ore di ritardo. Si è rischiata la sommossa quando l'altoparlante ha annunciato che dopo tre ore di navigazione si tornava a Cagliari per prendere i ritardatari ".

"Non ce la siamo sentiti"

Un altro uomo ha invece confessato: " Siamo rimasti tutti sgomenti, a nessuno era mai capitata una cosa del genere perché solo se la nave rischia di affondare ritorna in porto, non di certo per prendere dei ritardatari, per i quali comunque si sarebbe potuta azionare l'assistenza diplomatica visto che erano stranieri e potevano metterli su un volo ". I ragazzini sono stati fatti salire a bordo scortati dalla polizia " affinché non venissero a contatto con gli altri passeggeri imbufaliti per quello che tutti quanti abbiamo ritenuto un contrattempo ingiustificato ".