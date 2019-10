Il fratello dell'agente morto a Trieste: "Rubio, fai la fine di Matteo..."

Le parole di Chef Rubio sulla sparatoria di Trieste e sulla morte di due agenti di polizia stanno scatenando una vera e propria bufera. Questa mattina alle parole di Rubio hanno risposto Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo chef ha scatenato le polemiche con un tweet nellaserata di ieri: " Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra ".

La replica di Salvini è stata chiara: " A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Non sei uno 'chef' sei uno stupido". Più dura ancora la replica della Meloni: "Odio dover dare spazio a questo individuo, ma stavolta è troppo. Insulta la Polizia nel giorno in cui vengono uccisi due agenti: e questo miserabile ce lo ritroviamo in Tv. Nessun politico o giornalista di sinistra condanna parole agghiaccianti come queste. Le condividono ?".