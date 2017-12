Friuli, per Natale il Comune regala uno spray al peperoncino alle donne

Niente libri, vestiti o gioielli: per il Natale di quest'anno a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, le donne che lo vorranno potranno ricevere in dono uno spray anti-aggressione al peperoncino. A offrire graziosamente il piccolo cadeau, che verrà distribuito anche nel vicino paese di San Giorgio della Richinvelda, è il Comune.

Come racconta infatti il Messaggero Veneto, l'amministrazione comunale del centro friulano ha deciso di di regalare uno spray urticante a tutte le donne che stanno frequentando il corso di autodifesa pensato proprio per le donne. Questa sera infatti le partecipanti concluderanno il corso con l'ultima lezione, tenuta da personale specializzato proveniente dalle file della Polizia di Stato.

"Sono ormai molti i casi - spiega l’assessore alla sicurezza Marco Dreosto - ogni anno in Italia, di atti violenti o minacce nei confronti delle donne, ed è un dato di fatto che, da tempo, anche a livello internazionale, il tema è all’attenzione dell’opinione pubblica dal momento che la violenza contro le donne è riconosciuta oggi dalla comunità come una violazione fondamentale dei diritti umani."

"Visto che in Italia la percezione sociale del fenomeno della violenza sulle donne, e in fattispecie, quella dello stupro, resta molto allarmante, anche alla luce del fatto che la normativa attuale prevede benefici e sconti di pena – prosegue Dreosto – dopo avere posto in essere, come Comune, una serie di iniziative volte al contrasto di ogni violenza, sia attraverso l’apertura di uno sportello di ascolto, ma anche attraverso corsi finalizzati all’autodifesa femminile, abbiamo deciso di reperire le risorse dal bilancio comunale, per dotare le persone che frequentano i corsi di autodifesa femminile di materiale idoneo a limitare l’offesa".

"La prevenzione da sola non basta. E se in giro restasse anche un solo malintenzionato, vorrei che la sfortunata donna che lo incontra fosse in grado di difendersi", conclude l’assessore. Un'inziativa analoga è stata presa adottata quest'anno dal Comune di Cascina, in Toscana, dove il sindaco Susanna Ceccardi ha regalato alle donne un prodotto urticante per difendersi in caso di aggressione: un esempio che ora sembra proprio aver fatto scuola.