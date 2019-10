Funghi avariati a pranzo: frati comboniani all'ospedale

Si sono sentiti male dopo aver mangiato un risotto ai funghi. Così 13 frati comboniani e il redattore della rivista Nigrizia sono finiti in ospedale.

A raccogliere i funghi era stato un religioso esperto che si era recato qualche giorno prima sull'altopiano di Asiago. Così i frati avevano deciso di preparare un buon risotto. Ma un'ora dopo il pasto sono iniziati i primi dolori allo stomaco. Come spiega il Corriere, i frati però non hanno chiesto aiuto, pensando che fosse qualcosa di passeggero. È stata la telefonata redattore di Nigrizia, che aveva mangiato con loro, a far venire i primi sospetti: " Forse il risotto non era tanto buono. Come stanno gli altri? ".

In pochi minuti le ambulanze sono arrivate alla casa madre di vicolo Pozzo, zona San Giovanni in Valle. Trasportati subito in ospedale, alcuni frati sono stati trattenuti per accertamenti.

Dai risultati delle analisi, i funghi sono risultati tutti di una tipologia commestibile. Ma è probabile che l'intossicazione alimentare si stata causata da qualche fungo tossico finito per errore nel risotto, o dal fatto che i prodotti non fossero freschissimi.