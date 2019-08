Furto con incendio in Villa Riva Berni, ex 'Parlamento del Nord' Lega

Stanotte un incendio ha colpito Villa Riva Berni di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, dimora barocca del '600 conosciuta per aver ospitato dal '95 al '99 il Parlamento del Nord voluto all'epoca dal segretario della Lega Nord, Umberto Bossi.

Il furto e l'incendio

La villa, stando a quanto riporta la Gazzetta di Mantova, sarebbe stata data alle fiamme dopo essere stata saccheggiata. I ladri avrebbero rubato alcuni ritratti dei 12 apostoli scolpiti in rilievo sul marmo. Il rogo, secondo le prime indagini condotte dai carabinieri di Bagnolo San Vito, sarebbe partito dalla libreria per poi propagarsi fino al piano superiore causando il crollo del tetto che era sostenuto solo da travi di legno. L'ala sinistra della villa è quella che ha subìto maggiori danni. Danni causati non solo dal fuoco ma anche dall'acqua usata dai vigili del fuoco per spegnere l'incendio e che ha allagato i piani sotterranei.

La reazione dei proprietari della villa