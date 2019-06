Rubati libri antichi per un valore di 2 milioni di euro: 15 arresti

Il furto di 260 preziosi libri antichi che dovevano essere trasferiti da Londra a San Francisco, una disarticolata organizzazione criminale, tre Paesi coinvolti, Regno Unito, Romania e Italia. Gli ingredienti per un film o un romanzo ci sono tutti. Invece è un fatto di cronaca che ha dato origine ad un’indagine internazionale partita due anni e mezzo fa. Era la notte tra il 29 e il 30 gennaio 2017. A Feltham (Londra) centinaia di volumi di notevole rilevanza storica di proprietà di due collezionisti italiani, uno di Pavia, l’altra del padovano, e di un tedesco, erano custoditi in un magazzino. I beni erano pronti per essere trasportati a San Francisco per la 50° Fiera internazionale dei libri antiquari.

Ma qualcuno in quel capannone ci è entrato prima che facesse giorno. Con l’oscurità i malviventi hanno rotto i lucernari per eludere il sistema d’allarme e si sono calati all’interno dell’edificio con delle corde. Poi hanno asportato 260 volumi del valore commerciale di due milioni di sterline britanniche, pari a oltre due milioni di euro.

La Metropolitan Police di Londra ha dato il via ad un’indagine che è successivamente proseguita unitamente all’Ispettorato generale della Polizia romena.

Nel luglio 2018 le autorità giudiziarie e di polizia inglesi e romene, avendo necessità di portare avanti l’attività investigativa in Italia, utilizzando l’Ordine Europeo d’Indagine, hanno coinvolto il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza, in virtù della consolidata esperienza che il Comando riscuote anche all’estero. I militari brianzoli sono stati inseriti nella Joint Investigation team, la squadra investigativa comune. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha diretto l’attività in Italia, mentre il coordinamento internazionale ha fatto capo all’Europol e all’Eurojust.

Le operazioni si sono concluse ieri con l’arresto di 15 persone in territorio britannico e romeno e con l’esecuzione di 45 perquisizioni e il sequestro di materiale probatorio in Italia, Regno Unito e Romania. I libri rubati, inseriti nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti gestita dal Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale, sono ricercati dai carabinieri e dalle polizie europee.