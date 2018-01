Gabriele Paolini si spoglia in piazza: denunciato per atti osceni

Continuano i guai giudiziari per Gabriele Paolini. Il noto disturbatore televisivo si è infatti beccato una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Per complimentarsi con il sindaco di Lanciano, comune in provincia di Chieti (Abruzzo), Gabriele Paolini ha deciso di improvvisare uno spogliarello in piazza che però gli è costato caro. Come riporta Il Centro, Paolini si trovava in piazza Plebiscito armato di megafono. Il suo intento era quello di complimentarsi con l'amministrazione e i cittadini per la pulizia della città, con tanto di paragone (negativo) con Roma.

Il disturbatore ha pensato però che il modo giusto di elogiare il sindaco fosse quello di spogliarsi. Fortunamente, non del tutto. Il 43enne è rimasto a petto nudo e in costume. Tanto è bastato però per prendersi una denuncia per atti osceni in luogo pubblico che il disturbatore contesta. "Non c'è stata alcuna nudità da parte mia", ha detto.