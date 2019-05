Gad Lerner torna in Rai: condurrà il talk show "L'Approdo"

Rai Tre ha un nuovo volto ed è quello di Gad Lerner. Già, proprio così: da lunedì 3 giugno il giornalista torna alla conduzione di un nuovo talk show. Il programma, L'Approdo, andrà in onda in seconda serata sulla terza rete pubblica, alle ore 23:10.

E così, dopo anni di reportage in esterna, Lerner torna a collaborare internamente a "Mamma Rai". Il titolo del programma trae ispirazione dalla storica e omonima trasmissione culturale della tv in bianco e nero, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, che - oltre a vantare un comitato scientifico composto da eminenti personalità del mondo culturale dell'epoca tra cui Giuseppe Ungaretti - trattava le arti e la cultura nel senso più nobile e raffinato del termine.

In ognuna delle cinque puntate previste del format si la trasmissione cercherà, per l’appunto, un "approdo" all'Italia contemporanea, attraverso un'impostazione storica, antropologica, filosofica che riguarda la scrittura, la scelta degli ospiti e le storie raccontate.

Per esempio, il primo episodio sarà dedicato alla storia della Lega, dalle origini a oggi, e di come sia riuscita a diventare il primo partito italiano. Ogni serata svilupperà un tema differente sotto al quale sarà sempre centrale l'analisi dell’attualità politica, economica, sociale e culturale.

Al talk show in studio saranno alternati reportage di approfondimento girati in esterna di cui Gal Lerner sarà protagonista. L'Approdo è un programma di Gad Lerner e Laura Gnocchi scritto con Liviana Traversi, a cura di Valentina Rosti per la regia di Arnalda Canali, mentre il produttore esecutivo è Elena Milani.