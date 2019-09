Gad Lerner va al raduno di Pontida: i leghisti lo insultano

Al grande raduno della Lega a Pontida è arrivato anche Gad Lerner. Il giornalista è stato accolto (come già accaduto) da urla, fischi e insulti: " Massone, straccione, vai a casa, tagliati la barba, figlio di cento padri, spargi sempre merda su di noi e oggi sei tu che hai la merda, ebreo, provocatore ". Il saggista italiano è stato seguito minacciosamente dai leghisti fino all'arrivo nell'area stampa, allestita vicino al palco dove ha preso la parola il leader Matteo Salvini.

Aggredito giornalista

Nel pratone è stato inoltre aggredito un giornalista di La Repubblica che stava realizzando delle interviste sui diversi pareri relativi alla crisi di governo: un militante verde ha scagliato un pugno contro la videocamera di Antonio Nasso e una manata sul microfono. Il videomaker è stato anche minacciato: " È meglio che te ne vai, altrimenti ci incazziamo ". Nella folla si è poi sentito urlare: " Mattarella mafioso ".