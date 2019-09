I gatti amano il loro padrone

I nostri gatti ci vogliono bene e tengono a noi. Smettiamola di dire che sono animali freddi e che pensano solo al loro comodo. Si affezionano davvero a chi li cura. A dirlo è uno studio condotto dall’Università Statale dell’Oregon e pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology. Krystin Vitale, coordinatrice della ricerca, ha spiegato quanto è risultato dai test condotti “Il nostro studio indica che quando i gatti vivono in uno stato di dipendenza con un essere umano, il comportamento di attaccamento è flessibile e la maggior parte di loro usa l'uomo come fonte di comodità e di sicurezza in un nuovo ambiente” .

I ricercatori hanno utilizzato gli stessi test che vengono usati per i bambini e che erano anche già stati utilizzati su cani e primati. Quando colui che solitamente si prende cura del soggetto esaminato, il suo padrone per intenderci, fa ritorno dopo una assenza anche breve, chi è sicuro gli corre incontro, tornando velocemente a una esplorazione rilassata. Mentre chi invece è insicuro o si attacca esageratamente o, in alcuni casi, tende a scappare. Durante il test è stato lasciato un gatto insieme al suo amico umano due minuti in una stanza a lui sconosciuta. La persona si è poi allontanata lasciando il micio da solo in quel luogo estraneo, per altri due minuti. Trascorso questo periodo di tempo la persona è poi rientrata nella stanza e il gatto si è comportato esattamente come i bambini, dimostrando un attaccamento vero.