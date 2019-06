Gela, esplosione al mercato: 20 persone ferite, 4 in gravi condizioni

Cresce ancora il bilancio delle persone rimaste ferite nell'esplosione di una bombola di gas, avvenuta questa mattina, al mercato rionale di via Madonna del Rosario di Gela, in provincia di Caltanissetta. Il bollettino medico, confermato dai vigili del fuoco, parla di venti persone che hanno riportato lesioni a seguito della violenta deflagrazione.

Quattro sono i feriti gravi. Preoccupano, in particolare, le condizioni della 22enne M. M. che, a quanto pare, sarebbe una delle ambulanti che lavoravano sul camioncino della rosticceria dove si è verificata l'esplosione. La ragazza avrebbe riportato ustioni su quasi il 60% del corpo e attualmente si trova ricoverata nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Tra gli altri feriti in modo serio ci sono C. M., una 27enne donna incinta all’ottavo mese di gravidanza, T. N., un uomo di 42 anni, e C. C. , ragazzo di 14 anni. Non è escluso che altre persone, viste le loro condizioni, possano essere trasferite nelle prossime ore nei reparti grandi ustionati degli ospedali di Catania e Palermo. Intanto la Procura di Gela ha aperto un'inchiesta per fare luce sull’accaduto.