Neve, "Burian" e social. L'Italia senza inverno è in panico di freddo

S arà che noi italiani siamo sempre pronti a lamentarci di tutto, anche se si abbassa di qualche grado la temperatura. Se non piove, perché non piove? Se piove, perché piove? Se l'inverno è caldo sarà colpa del global warming, se è freddo sarà il global freezing.

Insomma, lunedì ci saranno cinque gradi, e che sarà mai? Una tragedia: sui social, da Twitter a Facebook, tutti a lamentarsi del freddo, anzi del gelo, perché arriva il vento dalla Siberia, come se significasse di ritrovarsi davvero in Siberia. La prossima settimana, mentre aspettate l'autobus, dovrete evitare di essere aggrediti dagli orsi bianchi. Specialmente nel centro Italia sembra una calamità naturale, come fosse una glaciazione che porterà all'estinzione della specie umana.

Tra l'altro, ci si mette pure il ministero della Salute, con tutta una serie di accorgimenti indispensabili: attenti alle stufe elettriche, occhio all'umidità dell'ambiente, se state in casa controllate che l'aria non sia troppo secca, a rischio chi soffre di diabete, chi ha patologie respiratorie, cardiache, perfino psichiatriche (mistero del ministero: cosa farà mai il freddo a un malato psichiatrico?). Non so chi sopravvivrà, per sicurezza date l'estremo saluto a tutti.

Il premuroso ministero del freddo avverte anche di mettersi «una sciarpa, un cappello e un caldo soprabito». Non scegliete il freddo soprabito, ci vuole quello caldo. E aggiunge anche: «Se parti per un viaggio non dimenticare di portare con te coperte e bevande calde», come se fossimo dei profughi. Ma dove dobbiamo andare? A campeggiare nella tundra? Cito sempre il ministero: «Mantieni contatti frequenti con gli anziani che vivono da soli (familiari, amici o vicini di casa) e verifica che dispongano di sufficienti riserve di cibo e medicine». E che è, la carestia? Neppure durante le epidemie di peste o in tempo di guerra erano così drammatici.

Anche mia mamma, che segue tutti i notiziari e i meteo, mi avverte preoccupata ogni giorno ormai da una settimana: «Sta arrivando il freddo, mi raccomando copriti». No, in genere d'inverno esco in costume di bagno. Comunque hanno ragione, è veramente assurdo che d'inverno faccia freddo, non sarà mica che la prossima estate verrà addirittura il caldo?