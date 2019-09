Genova, paura per la caduta di frammenti dal viadotto Bisagno

Cadono detriti dal viadotto Bisagno a Genova e tra i cittadini cresce l'ansia. Si tratta del giunto di un tubo per la raccolta d'acqua piovana, non di calcinacci come si è creduto in un primo momento, il frammento trovato oggi per terra sotto il ponte dell'A12 e per fortuna non ci sono state conseguenze. Ma alcuni pezzi di calcestruzzo si erano già staccati agli inizi di agosto e il 29 dello stesso mese due auto sono state danneggiate dalla caduta della copertura di un giunto nell'area di sosta sottostante. L'eco di un incubo che ritorna per i residenti che hanno segnalato l'accaduto.

Come riportato da "Il Secolo XIX", Autostrade spiega attraverso una nota della Direzione di tronco di Genova che tutto è sotto controllo: " Le immediate verifiche effettuate dai tecnici della Direzione di Tronco di Genova hanno rilevato lo sganciamento di un gomito di plastica di un pluviale per lo scolo dell'acqua piovana, distaccatosi probabilmente a causa del maltempo odierno e del forte afflusso di acqua. È prevista già per domani mattina la sostituzione del pezzo in plastica - assicura Autostrade - Il viadotto, monitorato e mantenuto con regolarità, è assolutamente sicuro e non presenta alcuna anomalia che ne influenzi il comportamento statico".