"Nei vicoli più facile catturarlo" E la Cassazione libera il pusher

Una sentenza-choc che finirà inevitabilmente per far discutere a lungo quella della corte di Cassazione. Gli ermellini hanno fatto scarcerare un pusher, beccato fra i vicoli del centro storico di Genova dalla polizia che lo aveva pizzicato con 12 involucri di cocaina. Quasi un anno fa i giudici del tribunale del Riesame di Genova avevano invece respinto la richiesta di scarcerazione per lieve entità del fatto presentata dall'avvocato dello spacciatore, un cittadino senegalese.

La liberazione dell'africano è avvenuta dopo che la Cassazione ha dichiarato che il luogo dove è avvenuto lo spaccio, i vicoli, non può essere considerata un'aggravante. Secondo i giudici della Suprema Corte infatti " La conformazione dei vicoli del centro storico di Genova può agevolare l'arresto di uno spacciatore perché consente di fare ricorso a molteplici soluzioni stradali e non sempre agevola la vendita di droga". Il giudice - continuano gli ermellini - "dovrà valutare caso per caso perché non sempre i carruggi favoriscono la fuga del malvivente ma anzi potrebbero essere uno strumento agli investigatori che, conoscendo le strade possono sapere come dislocarsi per bloccare le vie di fuga da precludere le vie di salvezza".