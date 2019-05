Germania, consiglio choc agli ebrei: "Non indossate la kippah"

Nell'Europa contemporanea, siamo costretti a segnalare il pericoloso e tragico ritorno dell'antisemitismo. Gli ebrei, nel paese teutonico, farebbero bene a "non indossare la kippah in qualsiasi momento". Questo, in sintesi, è il preoccupante monito lanciato da Felix Klein, che è l'uomo che il governo tedesco ha selezionato per combattere la piaga dell'ingiustificata contrarietà provata da alcuni, specie dagli estremisti, nei confronti dell'universo e della religione ebraica.

Non è la prima volta, questa, che segnaliamo una presa di posizione di questo tipo. Una di quelle arrivate dopo una vera e propria ondata di episodi di violenza e persecuzione. Felix Klein, stando pure a quanto riportato su Il Corriere della Sera, è stato ancora più specifico quando ha chiamato in causa un " aumento dell’abbrutimento della società e della caduta delle inibizioni sociali". Era il gennaio del 2016: già allora il presidente del Concistoro israelita di Marsiglia, quindi in Francia, aveva presentato una rilfessione della medesima tipologia. A distanza di tre anni, le cose sembrano peggiorare per gli ebrei che risiedono nel Vecchio continente. Un recente rapporto diramato dal ministero dell'Interno, che è presieduto dal conservatore Hernst Seehofer, poi, come si legge pure su Il Foglio, ha individuato l'esistenza di un legame tra l'aumento di fatti incresciosi e l'emersione del fondamentalismo islamico.

Lo stesso dossier governativo ha rivelato come le percentuali dei reati ascrivibili alla fattispecie dell'antisemitismo, nella nazione presieduta dalla Bundeskanzlerin Angela Merkel, siano aumentanti del 20% nel corso di pochi anni. Gli ebrei, insomma, dovrebbero fare attenzione. Nonostante le lezioni della storia, è possibile annoverare casi in cui le istituzioni sono obbligate a raccomandare prudenza al popolo ebraico.