Paura su volo Eurowings da Lamezia Terme: 12 feriti a causa delle turbolenze

Il volo era quello che da Lamezia Terme, in Calabria, doveva portare i passeggeri a Berlino, in Germania. E a causa di alcune turbolenze circa 12 persone, a bordo, sono rimaste ferite. È accaduto in queste ore, a un aereo della compagnia tedesca low cost Eurowings, che percorreva la tratta che dall'Italia doveva arrivare in Germania.

Le turbolenze si sono verificate nella parte finale del tragitto e il volo EW 8855 è, infatti, atterrato con circa 15 minuti di ritardo, alle 16.50, all'aeroporto di Tegel. Molti passeggeri, a causa dei movimenti del velivolo, sarebbero stati sbalzati dai propri sedili, impattando in alcuni casi contro le cappelliere e altri ogetti. Ad attendere il velivolo uno schieramento di vigili del Fuoco, che sono intervenuti, direttamente sulla pista d'atterraggio, per soccorrere i viaggiatori. Dopo l'allarme lanciato in volo dal comandante, infatti, a terra è iniziata la procedura d'emergenza. Nonostante il fatto, che ha spaventato le persone a bordo, il volo è riuscito a proseguire il suo itinerario.

Cinque delle persone coinvolte, appena arrivate, sono state ricoverate in un ospedale nella capitale tedesca.