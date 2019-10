Germania, zebra abbattuta dopo essere scappata da un circo

Due zebre fuggite da uno circo in Germania, una delle due è stata abbattuta dopo aver causato un incidente in autostrada. I due animali erano scappati nella giornata di ieri, sono stati avvicinati dalla polizia durante la notte. Una zebra è stata catturata mentre l'altra, quella che ha causato l'incidente in autostrada, è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco. Inizialmente i poliziotti avevano provato a sparare con alcuni proiettili tranquillanti, avevano provato ad avvicinarla alle prime ore dell'alba. La zebra aveva causato un incidente su un'autostrada dalle parti di Thelkow, Germania est. Dopo essere stata accerchiata un colpo di fucile l'ha stesa.

Gli ufficiali di polizia hanno dichiarato che già l'anno scorso un ufficiale era rimasto ferito, si legge sul Mail Online, dopo che quattro zebre erano fuggite da un altro circo a Dresden. In quel caso fu data la notizia che tutti e quattro gli animali erano stati catturati e riportati dal legittimo proprietario per poi essere rivelato, qualche ora dopo, che in realtà una zebra era morta a causa dello stress.

L'associazione animalista Animal Advocacy ha dimostrato tutto il suo sdegno attraverso un post su Twitter mostrando la foto dell'animale abbattuto

What a tragedy. An escaped #circus #zebra shot dead after causing an accident on a highway in #Germany. Wherever there is a circus with wild animals, whenever they are in transit, animals suffer and citizens are at risk.



Sign our #EUCircusBan petition: https://t.co/gS2jvhc6Tv pic.twitter.com/03C1mAXejh — AAP Animal Advocacy (@AAP_Advocacy) October 3, 2019