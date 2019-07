Il Gervaso di Pandora

- Conte: Pretty man.

- Se l'uomo ha bisogno di Dio, perché Dio non dovrebbe avere bisogno dell'uomo?

- Le domande sull'aldilà ce le faremo anche nell'aldilà?

- Giorgia Meloni: una gita a li Castelli.

- Laura Boldrini: «Bella, addio!».

- La nascita di un amore: un fuoco che si accende; la fine di un amore: un cerino che si spegne.

- Solo la solitudine ha il potere magico, quasi medianico di non farmi sentire solo.

- La coppia, oggi: due cuori, una capanna, l'Imu.

- Il libertario è un libertino potenzialmente cornuto.

- L'intellettuale è uno che si pensa addosso.

- Il cinico sa quel che vuole; lo scettico quello che vorrebbe.

- Quando si scopre che in due non si è più felici, è ormai troppo tardi.

- In chi ti è riconoscente c'è anche calcolo; in chi ti ha favorito c'è anche vanità.

- La cortesia è la gentilezza che sta sulle sue.

- Non si diventa ricchi per caso; e per caso non si diventa poveri.

- Tria: l'estinto che segue il proprio funerale.