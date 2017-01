Gessica Notaro parla dall'ospedale: "Io urlavo dal dolore, lui non ha detto una parola"

"Non mi interessa se resterò sfigurata, voglio solo recuperare la vista, da un occhio ci vedo e sono già felice ". Così Gessica Notaro, l’ex Miss Romagna 2007 che nella serata di martedì 10 gennaio è stata aggredita con l'acido dall'ex fidanzato capoverdiano, inizia il racconto della sua disavventura.

Gessica, nonostante tutto, è rimasta solare e positiva. E con grande lucidità spiega cosa è successo quel terribile giorno e accusa l'ex compagno Edson Tavares di averle gettato l'acido sul volto. Il cittadino originario di Capo Verde, ora, si trova in carcere, ma dal canto suo, continua a ripetere di essere innocente.

Dal letto del reparto grandi ustionati del Bufalini di Cesana, Gessica racconta al Resto del Carlino la dinamica dell'aggressione che ha subito. " Da un occhio riesco a vedere ed è già molto - inizia la Notaro -. Comuqnue, erano da poco trascorse le 23, 15 quando sono rientrata a casa con la mia auto in compagnia del mio attuale fidanzato. Sono arrivata vicino alla sbarra e lui è sceso dopo esserci salutati. Io sono andata verso il mio stallo, mentre stavo uscendo ed aprendo la porta per recuperare la borsa, mi sono trovata davanti, all’improvviso, il mio ex, Eddy ".

Il racconto di Gessica si fa dettagliato: "L’ho visto, ho visto Eddy che aveva in mano una bottiglietta di plastica, lui era vestito di nero. Non ha detto una parola e mi ha lanciato un liquido addosso ed è fuggito. L’ho rincorso per qualche metro, urlando dal dolore, la faccia mi bruciava e la vista mi si appannava sempre di più. Speravo ci fosse ancora il mio attuale ragazzo, ma lui se ne era già andato. Sono corsa verso casa e ho citofonato a mia madre che è scesa in pigiama. 'Eddy mi ha tirato l’acido', le ho detto e siamo corse in ospedale".

Il racconto da brividi di Gessica Notaro trova conferma - se così non fosse già abbastanza - in un particolare inquietante: durante una perquisizione nell'abitazione dell'ex fidanzato capoverdiano, gli agenti hanno trovato sette confezioni di idraulico liquido, l'acido con cui l'uomo ha sfigurato la ex miss.

Nel corso della lunga intervista, poi, Gessica confessa anche che quello stesso giorno Edson si era rifatto vivo con la madre, telefonandole due volte. " Devo dire una cosa urgente a Gessica, dove la trovo? ", le aveva chiesto. La mamma alle 19,30 di martedì sera gli aveva risposto: "E’ fuori a cena, quando torna le dirò che l’hai cercata" . Ma il capoverdiano aveva ben altro in mente e, stando alle accuse, l’ha aspettata sotto casa per poi aggredirla con l’acido.

Ora, Gessica Notaro, nonostante il recupero di un occhio, resta in prognosi riservata nel reparto grandi ustioni. I medici, in queste ore, stanno cercando di fare di tutto per salvarle l'occhio sinistro colpito maggiormente dal liquido corrosivo.