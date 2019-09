Giannino-Paragone, è lite: "Pallista", "Italiani ti pernacchiano"

"Pallista", "Gli italiani ti fanno una pernacchia". È stato questo il botta e risposta tra Oscar Giannino e Gianluigi Paragone sulle frequenze radiofoniche di Radio Capital.

La lite a Circo Massimo per colpa delle bollette energetiche e di quest'uscita del senatore del Movimento 5 Stelle: "Ci sono ancora persone che sono convinte che se fanno andare la lavatrice alla sera, invece per colpa della politica tariffaria di Renzi, se tu stai attento a spegnere la luce e a tutte queste cose, non risparmi proprio nulla, perché paghi tutti gli oneri di consumo…" .

Il giornalista lo interrompe e lo corregge: "Non è che lo ha deciso solo Renzi […] Comunque anche adesso se fai la lavatrice alla sera consumi di meno…" . E il pentastellato controbatte: "A Oscar dà fastidio la verità" . E qui Giannini sbotta: "Ma abbi pazienza…! Da quando hai cambiato mestiere la verità è diventata quella che decidi tu, ciao…" .