Gran Bretagna, perde il futuro marito a pochi giorni da nozze. Donna si toglie la vita

Tragedia nel Cheshire, in Gran Bretagna. Helen O'Brien, di 35 anni, era scomparsa da un paio di settimane ed è stato ritrovata morta in un fiume. La donna stava per sposarsi con il suo fidanzato, Kevin Reily. L'uomo, però, pochi giorni prima del loro matrimonio è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua casa di Warrington.

A raccontare questa storia straziante è il Daily Mirror che riporta le parole di un'amica di Helen. "Invece di organizzare gli ultimi dettagli del suo matrimonio, ha dovuto pianificare un funerale", ha affermato la donna. "Questa è una storia particolarmente triste perché il suo fidanzato è improvvisamente crollato e morto davanti a lei due settimane prima delle nozze: l'ha lasciata sola con due figli di cui farsi carico". Helen, come riporta il tabloid inglese, aveva perso tutti quelli a cui voleva bene: suo padre è morto, sua sorella pure in un incidente d'auto nel 2000 e poi il suo futuro marito Kevin.

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno circolando sui social. "Stasera ho camminato con mio marito e ho detto una piccola preghiera per Helen e i suoi cari. Il cielo era bellissimo e due cigni nuotavano vicini. Credo nei messaggi dal cielo. Riposa in pace bella principessa del cigno", ha scritto un'altra amica di Helen.