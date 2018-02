Gran Bretagna, in ritardo a visita medica: dottoressa la manda a casa e la sera la bimba muore

Una storia tremenda. Una morte senza senso. È la storia della piccola Ellie-May Clark, morta a 5 anni per essere arrivata in ritardo all'appuntamento con il medico.

Il caso choc

La mamma e la bambina - con difficoltà motorie - sono arrivate in ritardo alla visita medica d'urgenza. La dottoressa Joanne Rowe le ha rispedite a casa. Il motivo? Nel suo studio vige la regola che non si accettano pazienti con più di 10 minuti di ritardo. Legge che di certo non poteva non essere applicata a una bambina di pochi anni.

La piccola è tornata a casa. La sera ha iniziato a tossire. Una tosse molto forte che l'ha fatta diventare cianotica. Nonostante la richiesta d'aiuto della mamma a un'ambulanza, la corsa all'ospedale Royal Gwent Hospital è stata inutile. La bimba è morta.

Ora la dottoressa dovrà affrontare un duro processo: secondo l'accusa - come si legge su Il Messaggero - non avrebbe nemmeno controllato la cartella clinica della piccola paziente prima di rimandarla a casa.