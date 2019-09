Gran Bretagna, rubato il water d'oro di Cattelan

Il furto avvenuto recentemente in Gran Bretagna avrebbe apparentemente più di una sfumatura ridanciana. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019, ignoti ladri hanno rubato la celebre opera d'arte dell'italiano Maurizio Cattelan, conosciuta come il "gabinetto d'oro". Il water dorato era conservato presso il Blenheim Palace, un imponente palazzo sito nell'Oxfordshire, luogo di nascita di sir Winston Churchill. L'edificio è aperto al pubblico come museo.

Il water ricoperto d'oro da 18 carati, faceva parte della collezione di Maurizio Cattelan in mostra presso il Blenheim Palace. Cattelan, classe 1960, è conosciuto per essere dei massimi esponenti dell'arte concettuale. I visitatori potevano addirittura utilizzare il water, con il limite di tre minuti a testa per evitare l'inopportuna formazione di code dinanzi all'opera d'arte. Come leggiamo dal Messaggero, i ladri se la sono presa del tutto comoda lavorando l'intera notte, per poi sparire poco prima dell'alba, evitando così di essere scoperti ed avendo tutto il tempo di estrarre il water dal pavimento.

I ladri hanno provocato gravi danni, allagando il WC e la stanza adiacente, a causa della rottura dei tubi dell'acqua. Secondo quanto reso noto dalla polizia della Thames Valley, i ladri si sarebbero allontanati con l'ausilio di due furgoni. Al momento, le forze dell'ordine attive in Gran Bretagna hanno arrestato un anziano di 66 anni collegato al misfatto, ma le indagini proseguono per individuare tutti i responsabili. In un primo momento si era sparsa la notizia che il water di Cattelan fosse stata ritrovato, per poi essere immediatamente smentita. Il museo è rimasto chiuso per tutta la giornata, al fine di lasciar lavorare gli agenti e per la riparazione delle tubature in seguito ai danneggiamenti riportati. In passato, l'artista italiano offrì provocatoriamente la sua opera d'arte al presidente Donald Trump, optando per un'installazione del water alla Casa Bianca.