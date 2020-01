Il trucco dei migranti: usano i rimpatri per farsi le vacanze

È una situazione surreale quella denunciata oggi dal Giorno. A Livorno i poliziotti sono costretti a sborsare di tasca propria i soldi che servono per coprire le spese di missione per per rimpatriare gli immigrati irregolari. "Per la sicurezza dei cittadini livornesi o pagano i poliziotti o gli stranieri irregolari rintracciati restano liberi di circolare sul territorio" , ha denunciato il segretario generale provinciale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp), Angela Bona. Non si tratta di una tantum, ma di un problema che si ripete a cadenza regolare. E, anche se il ministero degli Interni "deve corrispondere agli agenti un anticipo" , alla fine di ogni anno "non ci sono i soldi perché il bilancio viene chiuso intorno a Natale" . A tutto questo, come spiegato sempre al Giorno da Felice Romano, segretario generale del Siulp, oltre al danno economico si aggiunge la beffa del fatto che i rimpatri volontari aumentano sotto Natale quando "gli stranieri vogliono essere rimpatriati a nostre spese per passare le vacanze con la famiglia" .

Non è la prima volta che i sindacati di polizia denunciano lo stato in cui le nostre forze dell'ordine sono ormai costretti a operare. Adesso, però, oltre a dover anticipare i soldi per fare il pieno alle volanti, si vedono addirittura costretti ad anticipare i soldi per le missioni. Il caso denunciato dall'inchiesta pubblicata oggi dal Giorno non è affatto isolato. Anzi, secondo Romano, le segnalazioni si fanno sempre più all'ordine del giorno. E a rimetterci sono sempre gli agenti. È vero che, come spiega lo stesso sindacalista, è stato creato un fondo per le Questure, ma i soldi della direzione della polizia per l'immigrazione arrivano solo ogni sei mesi. "Quando il fondo si esaurisce, paghiamo di tasca nostra o si verificano casi come Livorno" , spiega il numero uno del Siulp svelando, senza troppi giri di parole, che questa mancanza di risorse permette a svariate centinaia di clandestini di andarsene in giro per il nostro Paese senza alcun controllo.