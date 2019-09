Grillina espulsa riesce a votare su Rousseau: "Altri casi come il mio"

Dopo i problemi spuntati in mattinata relativi al funzionamento di Rousseau, ora si aggiunge anche un'altra piaga: al voto avrebbe partecipato anche chi non disponeva delle autorizzazioni necessarie. A rivelarlo è la deputata Veronica Giannone: " Stamattina sono riuscita a votare sulla piattaforma Rousseau eppure in teoria non potrei, perché sono stata espulsa ". Da regolamento infatti non avrebbe potuto votare: lo scorso primo luglio è stata estromessa dal gruppo alla Camera insieme alla collega Gloria Vizzini.

Lo statuto del Movimento 5 Stelle prevede che " gli iscritti destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione od espulsione " non possono esprimere il proprio voto sulla piattaforma. " L'espulsione dal gruppo parlamentare " comporta " l'espulsione dal Movimento 5 Stelle ". Tuttavia in una nota ufficiale i grillini fanno sapere che " la decisione finale sul provvedimento disciplinare non è stata ancora notificata dai probiviri. Ad oggi è stata espulsa solo dal gruppo parlamentare. D unque il suo accesso alla piattaforma Rousseau e il voto che avrebbe espresso oggi risulta del tutto normale ".

Altri casi

L'ex pentastellata all'AdnKronos ha confessato: " Non mi spiego come ciò sia possibile. Non sono certo l'unica, ci sono altri casi come il mio ". Infatti ci sono medesime situazioni che hanno scatenato stupore. Loredana Fasano Marangolo, che ha fatto parte del Meet Up di Bari, ha riferito di essere riuscita ad entrare nell'area voto di Rousseau. Per l'ex attivista grillina era stato avviato un provvedimento disciplinare dopo la candidatura con Europa Verde alle elezioni Europee.