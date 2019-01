Grillo contestato dai no vax: “Ci hai traditi, non ti voteremo più”

Beppe Grillo contestato durante il suo spettacolo “Insomnia”, in programma al teatro Dal Verme di Milano.

E gli attacchi arrivano da una delle “compagini” di elettori che avevano deciso di affidarsi al Movimento 5 Stelle per sentirsi rappresentati, ovvero i no vax. Il gruppo di dissidenti è intervenuto durante l’esibizione del comico genovese, interrompendola, per ostentare anche al resto del pubblico presente uno striscione recante la scritta “Libertà di scelta”.

Le maschere del teatro sono ovviamente intervenute per bloccare le proteste e permettere allo spettacolo di andare avanti, mentre i dimostranti hanno scelto di abbandonare le loro sedie ed uscire dal teatro. All’origine del malcontento l’adesione di Grillo al “Patto per la scienza” dell’immunologo Roberto Burioni, principale oppositore dei no vax.

La rabbia degli attivisti è proseguita davanti alle telecamere. “Abbiamo votato Movimento 5 stelle alle ultime elezioni. È una cosa che non rifaremo” , lamentano i no vax come riportato da “Tpi”. I dimostranti si sentono traditi da chi li aveva illusi. “Grillo fino al 4 marzo parlava di libertà di scelta vaccinale, ma una volta al potere ci ha voltato le spalle” , attacca un’altra manifestante.

“Abbiamo fermato lo spettacolo per fare delle domande a Grillo” spiega un altro membro del gruppo. “Ha evitato di risponderci. Lui era quello che lottava contro le lobby, ma ora è come tutti: un servo delle multinazionali” .

A far montare ulteriormente la rabbia dei no vax un intervento del comico genovese sul suo blog in cui creava un parallelo tra questi ultimi ed i “terrapiattisti” per difendere la sua scelta di aderire al “Patto” di Roberto Burioni. “Trovare stupefacente che io abbia sottoscritto il Patto per la Scienza richiede una mentalità pari a quella dei terrapiattisti. Davvero io posso essere No-Vax? Per credere seriamente ad una cosa del genere bisogna avere un tipo di mentalità da terrapiattista. Chi sono i veri terrapiattisti? Chiunque non introduca il dubbio nel percorso mentale, chiunque sia così certo è un potenziale terrapiattista. Al limite sono persone divertenti da ascoltare, ma prenderli ad esempio non è certo normale” .