Grillo firma il patto per la scienza: pioggia di insulti dai No vax

" E pensare che una volta eri Il mio mito. Dalle stelle alle stalle. Addio Beppe! ". Sono centinaia i commenti apparsi sotto all'ultimo post pubblicato da Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha annunciato su Facebook di aver sottoscritto il Patto Trasversale per la Scienza, promosso dal virologo Roberto Burioni. E subito gli elettori si sono scatenati con insulti e commenti negativi.

" Che vergogna", "Imbarazzanti", "Hai tradito gli elettori ", scrivono gli utenti. Come riporta HuffingtonPost, i No Vax sembrano non perdonare a Grillo quello che considerano un voltafaccia. "Mai più 5 stelle", "Ti sei venduto l'anima".