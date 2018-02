In volo il primo elicottero senza pilota

Un elicottero senza pilota. Si chiama "SW-4 Solo". Ha spiccato il suo volo ieri nel cielo pugliese, dall'aeroporto militare di Grottaglie, un paese in provincia di Taranto, confinante con lo stabilimento Leonardo (ex Alenia), l'azienda di Finmeccanica specializzata nel settore aeronautico che produce la fusoliera del Boeing 787.

“Solo” è rimasto in volo per quarantacinque minuti, rispettando le attese e mostrando eccellenti doti di controllabilità dei sistemi e di manovrabilità. Tra i test effettuati, oltre al decollo e all'atterraggio automatico, al volo stazionario e traslato, anche la simulazione di una missione di sorveglianza. L'SW-4 Solo ha raggiunto una quota di circa quattrocentocinquanta metri con una velocità di circa 110 chilometri orari. "Questo risultato - ha dichiarato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo Spa (l’azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza) - fornisce un'ulteriore prova della leadership di Leonardo in Europa in un settore sempre più importante come quello dello sviluppo di completi sistemi 'unmanned'.

Continueremo ad investire con sempre maggior impegno nell'innovazione e nell'espansione della nostra presenza in questo campo". "Siamo lieti - ha aggiunto Profumo - del contributo fornito dall'aeroporto di Grottaglie e della collaborazione assicurata dai nostri partner e dalle autorità competenti per questo importante successo". Il “Solo”, derivato dell'elicottero SW-4 prodotto nello stabilimento Leonardo in Polonia e dotato di avanzati sistemi e sensori anch'essi realizzati dall’azienda in Italia e nel Regno Unito, è unico nel suo genere perché progettato per operare con o senza pilota a bordo. L'avvio delle campagne sperimentali a Grottaglie risale al dicembre 2016, intervallate da varie attività di prova in Polonia, con l'obiettivo di verificare le caratteristiche di condotta del velivolo e validarne le procedure di volo, sia in condizioni normali sia di emergenza.

Le prime attività in Italia sono state svolte nell'ambito di una collaborazione avviata nel 2015 tra Leonardo, Aeroporti di Puglia (AdP) ed il Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta) per il 'Grottaglie Test Bed', che si candida così a diventare la soluzione italiana alla richiesta dell'industria nazionale ed europea per la sperimentazione di velivoli 'unmanned'. Tra gli obiettivi, come detto, anche la validazione di procedure e normative per l'impiego di velivoli senza pilota. Le prove effettuate hanno beneficiato della collaborazione assicurata da Enac e Enav. L'SW-4 Solo è stato peraltro protagonista di altre campagne dimostrative di successo in Italia e nel Regno Unito.