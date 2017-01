Guido Meda contro un ristorante valdostano. Poi il chiarimento

Ha generato un lungo dibattito il post pubblicato su Facebook da Guido Meda, il giornalista di Sky Sport, il giorno di Capodanno dove aver polemizzato con la Valle d'Aosta e i prezzi troppo alti trovati nella regione molto popolata durante la stagione invernale.

"Amico valdostano che a volte mi fai sentire come il tuo bel bancomat ambulante su gambe- recita il post - sai che se tu facessi anche solo finta di avere un po' di considerazione umana io e gli altri visi pallidi turisti della pianura ti pagheremmo anche più volentieri?".

Tantissimi sono stati i mi piace e le condivisioni dello sfogo, molti i commenti arrivati sul profilo del telecronista in particolare quello di Lara Magoni, ex nazionale di sci alpino e attuale consigliere regionale in Lombardia con la lista "Maroni Presidente", che si è scagliata contro hotel e ristoranti ritenuti scadenti e non all'altezza delle aspettative dei turisti.

Guido Meda aveva però parlato nella fattispecie di un ristorante di La Thuile in cui si era sentito molto maltrattato. Dopo giorni di polemiche lo stesso giornalista della MotoGp ha pubblicato una foto in cui fa pace con Ester Ollier, proprietaria del ristorante in questione.

"Ester è la signora con cui due giorni fa ho avuto un banalissimo diverbio che è diventato l'occasione di un post sui canoni migliorabili dell'ospitalità in valle. Poi è successo che oggi Ester cercava me per scusarsi, proprio mentre io cercavo lei perché temevo di essere stato poco tollerante a mia volta - scrive Meda sul suo profilo Facebook -. E questa esigenza reciproca secondo me vale molto! Così ci siamo visti in quello che è stato un incontro piacevolissimo con una donna in gamba (che ha pure i suoi motivi per un po' stress), alla guida di una bella famiglia in un bellissimo posto. La discussione sui massimi sistemi dell'accoglienza puó anche continuare, (la stampa locale ci ha fatto un megadibattito, pure troppo), ma con Ester è davvero tutto super a posto!".