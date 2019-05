Nei bestseller di Amazon c'è il libro su Matteo Salvini edito da Altaforte

Se vi foste mai chiesti quali fossero i primi dieci libri venduti in Italia su Amazon, ecco a voi la risposta. Ma la top ten potrebbe lasciarvi sorpresi e strapparvi un (amaro?) sorriso. Già, perché andando sulla pagina dedicata alla classifica della piattaforma di e-commerce, e dando un rapido sguardo, l'occhio cade sulla quinta e nova posizione. Dove troviamo due manuali per diventare navigator, la nuova figura professionale creata dal governo giallo-verde preposta a supportare i soggetti richiedenti il reddito di cittadinanza (tanto caro al Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio), trovando loro un lavoro. Insomma, un manuale teorico per la preparazione all'esame e uno pratico con quiz commentati, per simulare - per l'appunto - la prova scritta. Ma le sorprese non sono finite qui. Al terzo posto ecco un libro sul ministro dell'Interno: "Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio" di Chiara Giannini ed edito da Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound che ha mandato in tilt il Salone del Libro i Torino.

Il libro sul responsabile del Viminale è simpaticamente preceduto dal romanzo "Le posizioni dell’amore" di Valentina Ricci (un romanzo, non un simil-kamasutra…), mentre è seguito al quarto posto dal fumettista gapponese Akira Toriyama con il suo "Dragon Ball Super: 7".

A guidare la classifica, invece, è un libro per bambini, "Entra nel mondo di Luì e Sofì" dei Me contro Te. Sesta piazza per il controverso Adriano Panzironi che nel suo "Vivere 120 anni. Le verità che nessuno vuole raccontarti" propina la sua dieta "miracolosa".