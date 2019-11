I duelli tra Salvini e Floris nello studio di DiMartedì

È stato l’ospite più atteso e quando è stato il suo momento le aspettative non sono state tradite. Matteo Salvini e Giovanni Floris, nella puntata di ieri sera di DiMartedì, hanno dato vita a un bel duello televisivo, che ha fatto "divertire" e dividere il pubblico in studio e a casa.

Come già successo negli studi di La7, quando è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, il capo politico del Carroccio ha trovato un interlocutore pronto a ribattere colpo su colpo. Così è stato nella serata di martedì, dove il giornalista-conduttore ha incalzato il leader della Lega, chiedendogli lumi circa i provvedimenti dell’allora governo gialloverde, di cui Salvini era vicepremier e ministro dell’Interno.

L’intervista-duello inizia con una battuta di Floris – "Niente giacca e cravatta, questa sera è venuto in pigiama?" – che dà vita al primo siparietto. Infatti, il leader leghista replica divertito: "Ma come, in pigiama? quando io vengo su La7 non sono proprio fortunato. La Gruber mi disse che vado in spiaggia al mare in mutante e lei oggi mi dice che sono qui vestito col pigiama”. Dunque, Salvini chiosa ironico: “Forse porto un golfino fascista? Ma è made in Italy!" .

Al rientro dallo stacco pubblicitario, il botta e risposta sul caso Ilva-ArcelorMittal, spina nel fianco di questo governo giallorosso, che rischia di intestarsi la chiusura di un sito siderurgico strategico per l’occupazione e il Pil italiano.

In riferimento all’addio della multinazionale indiana-francese, il leghista affonda il colpo contro Movimento 5 Stelle e Partito Democratico: "Così andando le cose, stai dando al mondo il segnale che in Italia è meglio non venire a investire, perché ti firmano un contratto nel 2019 e te lo cambiano nel 2020…" . E qui si inserisce Floris, che ribatte sullo scudo penale: "Però è stato lei a farlo per primo…" . Quindi la risposta: "Sì, ma infatti su questo punto combattemmo con il M5s e infatti alla fine fu ripristinato. Insomma, gestirla così non è serio e per questa ragione mi appello al governo: salvate l’ex Ilva" .

Poi, è stata la volta del capitolo Italia-Europa, con l’ex titolare del Viminale che ha dichiarato: "In ottica crescita, occorrerebbe andare a Bruxelles e chiedere indietro i soldi degli italiani per fare qualcosa di buono…per gli italiani!" . Puntuale, il conduttore cerca di stopparlo: "Ma così è un prestito forzoso…" .

Quindi, altro siparietto. Parte Salvini: "Il mercato vuole un Paese amico delle imprese. le famiglie italiane sono prse in giro da una manovra grigia e senza coraggio…" , e Floris ribate: "Si, però mi spiega come mai con voi la pressione fiscale è cresciuta dello 0,5%. Perché?" . Il leghista a stretto giro: "Scusi? Mah, forse perché stando alle statistiche qualcuno protesta e contesta che Quota100 è stato un errore. E io, invece, sono più che orgoglioso di aver fatto quella legge" .