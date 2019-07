I fondi russi per la Lega, Lilin: "Russofobia in atto"

" Mi sembra che non ci sia nulla di sostanzioso, nessun fondamento serio. L'ennesimo scandalo costruito ad arte da politica e media ". Lo ha affermato lo scrittore Nicolai Lilin, autore del bestseller Educazione Siberiana, intervenendo sul caso dei presunti fondi russi alla Lega.

" Semmai verranno fuori documenti che attesteranno i finanziamenti al partito, allora sì ​che si potrà parlare di 'grave atto' e aprire, casomai, una questione etica sul tema - ha dichiarato lo scrittore all'Adnkronos -. Ma fino a che i magistrati non appureranno, io credo che non ci sia alcun scandalo in atto ".

" La sinistra accusa la Lega di prendere i soldi da Mosca, e quando era il Partito Comunista ad incassare? ", ha tuonato lo scrittore. " 'Cose immorali' le abbiamo viste fare da partiti diversi, il problema non è solo la Lega, sotto mira anche perché c'è una forte tendenza a screditare il voto degli italiani ".

Dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della Procura di Milano su presunti rapporti tra Lega e Russia per finanziare la campagna elettorale delle Europee, il presidente della associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, è stato iscritto nel registro degli indagati.

" Una persona corretta - ha affermato Lilin descrivendo Savoini -, a perta, di ampie vedute politiche ed interessato a rafforzare il dialogo tra Italia-Russia. Ho partecipato ad eventi culturali con lui e abbiamo solo parlato di cultura, niente politica ".

" Ben vengano i rapporti e il dialogo con la Russia ", ha continuato lo scrittore, specie dopo le sanzioni che considera " inutili e dannose ".