I Sassi di Matera "invasi" dall'esercito dei rifiuti

Si chiama "Trash People" ("l'esercito dei rottami", ndr) e si tratta di un'installazione itinerante di arte contemporanea: un vero e proprio esercito di mille soldati creati con il materiale di scarto e con i rifiuti. Per la realizzazione dell'opera sono stati utilizzati vecchie lattine, plastiche e bottiglie, contenitori di detersivi, pezzi di automobile, di computer e altri oggetti prodotti in larga scala dall'industria mondiale.

Ad essere "invasa", fino al 27 ottobre, è Matera, la capitale europea della Cultura 2019. Le statue antropomorfe sono alte un metro e ottanta e sono state realizzate dall'artista concettuale tedesco Ha Schult che dal 1996 (anno in cui l'opera è stata esposta per la prima volta in Germania, a Xanten) porta il suo silenzioso esercito di spazzatura in giro per i luoghi più suggestivi del mondo, dalle Piramidi di Giza alla Grande Muraglia cinese, da Parigi a Roma, a Zermatt (in Svizzera), a Tel Aviv, nel Castello di Kilkenny (in Irlanda), da Gorleben (in Germania) a Bruxelles e presto arriverà anche nello spazio. Quest'opera d'arte è un messaggio di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente e dell'uomo stesso perché oggi, come ha dichiarato l'artista, " Produciamo spazzatura, nasciamo dalla spazzatura e ritorneremo spazzatura ". La gestione, infatti, dei rifiuti e il loro smaltimento, come si sa, possono avere un forte impatto ambientale.





nel 2014, la produzione totale di rifiuti delle attività economiche e domestiche nell'UE-28 ammontava a 2 503 milioni di tonnellate

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall' Eurostat (l'ufficio statistico dell'Unione europea, ndr), "", insomma cifre da capogiro.

A ricordare una delle problematiche che sfida l'umanità è proprio Schult con il suo esercito. " La presenza del 'trash people' nella capitale della cultura europea è un monito. Ci ricorda che l'inquinamento ha raggiunto tutti i posti magici del pianeta " ha spiegato il curatore dell'installazione Fabio Di Gioia.

Coinvolta per la realizzazione dell'opera d'arte è una società di Massafra (in provincia di Taranto) che si occupa proprio dello smaltimento dei rifiuti.