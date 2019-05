I vandali devastano la scuola, il sindaco: "Idioti del terzo millennio"

Si erano intrufolati nella notte, per danneggiare le strutture scolastiche. Così, ieri, la succursale della scuola media Lessona di Venaria è rimasta chiusa. Lavagne scaraventate a terra, banchi ribaltati, armadietti divelti e lavagne multimediali distrutte: a trovato le classi così il bidello che ieri mattina ha aperto la scuola.

" A occhio e croce sono 10mila euro di danni ", commenta il sindaco di Venaria, Roberto Falcone, che in un post su Facebook ha condiviso la vicenda, postando le foto di una classe danneggiata. I soldi verranno presi, per forza di cose, " dalle casse del Comune ". Si tratta di fondi che "appartengono a tutti i venariesi, compresi i genitori dei vandali che hanno devastato i locali di una scuola e compresi i vandali: idioti del terzo millennio che probabilmente si vanteranno con gli amici. Non ci sono parole ".

E lancia un appello, a tutti gli studenti che invece hanno a cuore la propria scuola: " La mia porta è sempre aperta, anche riservatamente, per far pagare chi ha fatto questo danno alla Città ".

Secondo quanto riporta la Stampa, i vandali non sarebbero entrati dalle porte, dotate di allarme, ma avrebbero forzato le finestre. Poi, una volta dentro, hanno lanciato e distrutto sedie e banchi, danneggiato lavagne e sparso carta igienica a terra. Non solo. Gli autori dell'atto vandalico, infatti, avrebbero anche orinato sui banchi e scaricato gli estintori.

Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato un'indagine, per individuare i colpevoli.