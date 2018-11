I video-selfie dei migranti: "La nostra gita in barca per l'Italia"

Ne hanno arrestati due. Due scafisti algerini di 25 e 27 accusati di aver portato in Italia ben 30 immigrati clandestini caricati a bordo di un gommone. Ma non è tanto, o non solo questa la notizia. Perché per beccarli la polizia ha utilizzato un video realizzato da uno dei migranti marocchini chem, mentre da Zuara tentava di arrivare a Lampedusa, realizzava videoclip per documentare le fasi della "gita in barca".

Esatto, lo chiama così il migrante il viaggio che lo porterà dalla Libia al Belpaese. Nelle immagini (guarda) si vede il motore, la bussola per tenere dritta la rotta e i tanti migranti a bordo del gommone. Il video risale all'8 di novembre, come dichiarato dell'immigrato che - in modalità selfie - realizza il video (guarda). " Siamo partiti e siamo tutti qua - dice - da Zuara diretti a Lampedusa. Questa è la nostra gita in barca per la spiaggia, ascoltata...ascolta...c'è il gruppo del Marocco in arrivo a Lampedusa ". Poi il "cineoperatore" riprende gli altri viaggiatori. " C'è gente del Marocco e questi altri sono del Sudan ", conclude rivolgendo poi un saluto a qualcuno di cui non si conosce l'identità.