Igor il russo e il barista, le immagini dell’omicidio di Budrio

Lo scorso primo aprile Davide Fabbri è stato ucciso nel suo bar a Budrio da Igor il russo. Dopo otto mesi di ricerche, 15 dicembre Norbert Feher è stato arrestato in Spagna.

A maggio il Tg1 aveva mostrato in esclusiva le immagini dell'omicidio di Fabbri. Ora anche i carabinieri hanno diffuso il video di quella sera. Le telecamere di sorveglianza interne al locale mostrano tutta la sequenza del delitto (guarda il video).

L'omicidio è scaturito da un tentativo di rapina all'interno del locale da parte di Feher. Nelle immagini si vede come il killer viene immediatamente affrontato dal proprietario del locale mentre due clienti sono ai lati della sala. Fabbri in un primo momento riesce a togliere dalle mani del bandito il fucile. Igor a questo punto entra in un'altra stanza dove poi farà fuoco con una pistola uccidendo l'uomo.

Nelle video si vede anche la moglie del barista, Maria che ha in mano un telefono e una scopa che le viene strappata dalle mani da Feher prima della fuga.