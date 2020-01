Imprenditore sequestrato e rapinato in casa da banda di stranieri

Un autentico incubo quello vissuto da Mirko Bellotti, imprenditore padovano aggredito e rapinato da un gruppo di malviventi all'interno della propria abitazione. Decisi ad impossessarsi del denaro dell'uomo, i criminali lo hanno minacciato puntandogli un coltello alla gola, ma sono stati costretti a fuggire prima del previsto a causa delle grida d'allarme lanciate dalla compagna del 52enne.

I fatti, secondo quanto riportato da "IlGazzettino", che ha intervistato la vittima, si sono verificati intorno alle 4:15 di ieri, venerdì 17 gennaio. Bellotti, titolare del locale di lap dance "Playboy", con sede ad Abano Terme (Padova), era appena tornato a casa dopo aver chiuso lo strip club. Appena varcato il cancello del Residence La Montecchia di Saccolongo, dove si trova il suo appartamento, il 52enne è stato assalito da tre uomini in passamontagna che, armati di coltello, lo hanno obbligato ad aprir loro le porte di casa.

Accerchiato e con una lama affilata puntata alla gola, l'imprenditore non ha potuto fare altro che obbedire.

Entrati nell'appartamento dell'elegante residence, i criminali hanno subito provveduto ad immobilizzare Bellotti, legandolo ed imbavagliandolo. Dopo avergli assestato qualche pugno, lo hanno gettato sul divano e si sono messi a rovistare in cerca di denaro ed oggetti preziosi. A finire subito nelle mani dei malviventi sono stati i 3mila euro dell'incasso serale dello strip club, rinvenuti all'interno della borsa del 52enne, e l'orologio di valore che l'uomo portava al polso.

Non ancora soddisfatti del ricco bottino, i tre hanno chiesto all'imprenditore di mostare loro ed aprire la cassaforte, certi che ve ne fosse una in casa. Strenua la resistenza opposta da Bellotti, che si è rifiutato di parlare.

Due dei banditi sono allora saliti al piano superiore per cercare nelle altre stanze, mentre il terzo uomo è rimasto vicino a Bellotti, minacciandolo apertamente. "Guarda che se non tiri fuori i soldi il capo si inca**a molto, e andrà a finire molto male" , gli avrebbe detto, come raccontato dal 52enne.

Sono attimi disperati per l'imprenditore, che riesce a salvarsi solo grazie all'intervento della fidanzata, un'ungherese di 39 anni.

Destata dai rumori in casa, la donna ha subito compreso la situazione, e, dopo essersi chiusa a chiave in camera da letto, ha iniziato a gridare ed a chiedere aiuto. Udite le urla, i criminali si sono dati alla fuga, chiamando anche il loro complice rimasto al piano di sotto con Bellotti. Questo ha raggiunto i compagni, dando così l'occasione al 52enne di liberarsi (nel tentativo di slegare le corde, l'uomo si è anche ferito alla gamba sinistra) e di uscire dall'appartamento, per allertare il vicino di casa.