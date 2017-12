Incendio allo zoo di Londra, un animale morto e altri dispersi

Lo zoo di Londra, il più antico del mondo è stato danneggiato da un incendio. Le fiamme hanno creato il panico sia tra gli umani che tra gli animali. Alcuni dipendenti sono stati medicati dai soccorritori per aver inalato fumo, sorto dal fuoco divampato recinto dei suricati.

L'incendio ha successivamente colpito anche il caffè e il negozio di souvenir, nei pressi dell'area dove sono custoditi alcuni cuccioli di capra, lama, maiali e oritteropo.

Misha, 9 anni, esemplare di quest'ultima specie, è rimasto ucciso. Si tratta di un mammifero diffuso in tutta l'Africa sub-sahariana, noto per la sua dentatura particolare che però non usa se non per nutrirsi di termiti.

Inoltre, quattro manguste sono disperse. I pompieri hanno lavorato duramente per mettere il fuoco sotto controllo il più rapidamente possibile e impedire che si diffondesse nei recinti degli animali vicini. Lo zoo, che sorge a Regent's Park, è rimasto chiuso, e riaprirà domani.

Quanto alle cause, una nota dello Zoo informa che "è tropo presto per parlarne, ma stiamo collaborando con gli investigatori" affinchè si arrivi a capire cosa ha scatenato l'incendio.