Inchiesta Salone del libro: pm chiede 26 rinvii a giudizio, anche per Fassino

La Procura di Torino chiede 26 rinvii a giudizio su 29 indagati per l’inchiesta sui conti in rosso del Salone del Libro. Tra questi rischierebbero di andare a processo l’ex Sindaco torinese Piero Fassino, l'ex assessore alla Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi e gli ex presidenti della Fondazione per il libro Rolando Picchioni e Giovanna Milella. Le accuse, a vario titolo, sono di falso in bilancio, peculato e turbativa d'asta.

Sul rinvio a giudizio Piero Fassino dichiara in una nota: " Ho sempre agito con assoluta correttezza e trasparenza con l'unico obiettivo di garantire che il Salone del Libro potesse continuare la sua attività, evitando ogni evento che lo potesse mettere a rischio, fatto che avrebbe determinato un grave danno per Torino. Stante le difficili condizioni finanziarie della Fondazione del Libro, la messa in sicurezza del Salone era tutt'altro che scontata e ogni mio atto è stato finalizzato a quell'obiettivo in modo trasparente, rispettando le prerogative della Fondazione del Libro, ottemperando pienamente alle leggi vigenti e aderendo, in ogni passaggio, alle indicazioni dei consulenti legali. Valuterò – conclude il deputato Pd - con i miei legali la richiesta di rinvio a giudizio, che in ogni caso non mi addebita alcuna forma di arricchimento o interesse personale. Guardo con serenità ai prossimi passaggi dove dimostreremo l'assoluta correttezza e linearità dei miei comportamenti, ispirati unicamente alla tutela del bene della città "

L’indagine nasce dalla necessità di accertamenti sulla vecchia gestione della manifestazione internazionale dell’editoria, appuntamento di spicco del capoluogo piemontese che prende il via a maggio di ogni anno con centinaia di migliaia di visitatori.

Il pm Gianfranco Colace a capo dell’indagini, con l’aggiunto Enrica Gabetta, ha analizzato nello specifico i conti delle edizioni dal 2010 al 2015 e contesta soprattutto, scrive la Repubblica, l’affidamento senza gara all’agenzia Gl events, e la predisposizione di un bando ad hoc per l’edizione 2017 del Salone.

A gennaio 29 persone avevano ricevuto l’informazione di garanzia. La Procura ha formulato richiesta di archiviazione per tre indagati, fra cui l'ex assessore regionale Michele Coppola.