Incidente col paracadute per il carabiniere eroe: è in gravi condizioni

Uno dei carabinieri eroi dell'iincidente sulla A14 dell'agosto 2018 è rimasto gravemente ferito in seguito a una rovinosa caduta con il paracadute in provincia di Bologna.

Massimo Piras, comandante del nucleo Radiomobile di Borgo Panigale, fu tra i primi soccorritore dei numerosi ferito dall'esplosione di un'autocisterna il 6 agosto di due anni fa sul raccordo A1-A14. Nel corso dell'operazione di salvataggio lo stesso militare rimane ustionato. Grazie alla prontezza del suo intervento, il carabiniere evitò una possibile strage.

A dare notizia dell'incidente Il Resto del Carlino, che racconta come l'uomo dell'Arma sia ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Piras, da quanto si apprende, dovrebbe aver erroneamente calcolato la traiettoria di atterraggio, cadendo rovinosamente al suolo.

Il fatto nella giornata di ieri, giorno dell'Epifania, quando il maresciallo maggiore è caduto nei pressi dell'aviosuperficie di Molinella, in provincia di Bologna. Raggiunto da amici e conoscenti paracadutisti, il miliare è stato trasportato con la massima urgenza al nosocomio grazie a un mezzo dell'elisoccorso del 118. Attualmente è ricoverato al reparto rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto dell'incidente i colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso: al momento pare escluso qualsiasi malfunzionamento del paracadute stesso (che si sarebbe appunto aperto senza alcuna problematica) e la causa dell'incidente sembra essere proprio un errore umano di Piras. "L'atterraggio in velocità è una prerogativa degli atleti esperti e Piras, da anni, pratica questo tecnica senza alcun problema. È una persona straordinaria, conosce benissimo il paracadutismo" , le parole dei paracadutisti dell'aviosuperficie rilasciate al Carlino.

Il quotidiano La Repubblica scrive che l'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma si attendono ulteriori aggiornamenti e notizie più certe in merito.

Massimo Piras un grande amico , un eroe vero , combatte per vincere anche questa volta come quando ha combattuto il fuoco dell'autocisterna in fiamme...Siamo tutti con te Max https://t.co/h6SQVOzDpP — simone (@cambrini) January 7, 2020

L'encomio

Era il maggio del 2019 quando Massimo Piras ricevette dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia d'oro al valore civile in occasione del 205esimo anniversario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Inoltre, il militare fu premiato anche dal console bulgaro in Italia per aver soccorso in autostrada alcuni ragazzi bulgari in gita nel Belpaese, rimasti coinvolti nell'esplosione dell’autocisterna lungo la carreggiata.