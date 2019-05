Donna incinta investita sulle strisce, fermato un marocchino

È un marocchino il conducente fuggito via senza fermarsi e prestare soccorso dopo aver investito una donna incinta nel Torinese. Secondo quanto riportato da Repubblica, il pirata della strada avrebbe investito di proposito la 19enne. Questa l'ultima pista emersa durante le indagini. Secondo gli investigatori, infatti, forse chi era al volante conosceva la coppia e ha voluto travolgerla.

L'incidente ha avuto luogo giovedì scorso. Vittima una donna incinta di 19 anni, costretta a partorire d'urgenza quando era giunta alla 38esima settimana di gravidanza. La piccola Sofia, nata con parto cesareo, sta lottando tra la vita e la morte. Dopo l'impatto il conducente dell'auto era fuggito via senza prestare soccorso. Le condizioni della piccola, ricoverata al reparto di Terapia intensiva, sono sempre molto gravi.

La ricostruzione

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando una ragazza di 19 anni, incinta di otto mesi, è stata investita da un pirata della strada che, dopo l'imbatto, è fuggito. Immediatamente soccorsa da alcuni passanti, la ragazza è stata trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale del Cto di Torino. Grave ma non in pericolo di vita, i medici però hanno deciso di eseguire il cesareo d'urgenza.

Così la bambina, che doveva nascere il 4 di giugno è venuta alla luce in una situazione di emergenza. Per non perdere minuti preziosi e visto che la donna non poteva essere spostata, un'equipe dell'ospedale ginecologico Sant'Anna si è trasferita presso il nosocomio del Cto, che è specializzato in grandi traumi. Ginecologi, ostetriche, dell'equipe del dottor Guido Menato, sono entrati in sala operatoria per far nascere la piccola.