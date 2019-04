Insultò i veneti su Facebook: causa da 1 milione di euro alla turista

Con un post su Facebook aveva definito i veneti " indegni e indecenti ". Ora il Comune di Rocca Pietore (Belluno) ha deciso di chiedere alla turista un milione di euro di danni.

Lo scorso autunno, il paesino di Rocca Pietore era stato colpito dalla tempesta che devastò i boschi di tutto il Nord Est. Pochi mesi dopo, la donna, sul suo profilo social, ha tuonato contro gli abitanti. " Siete semplicemente indegni e indecenti. A tre mesi dalla frana pensate solo a prendere i soldi del parcheggio... ", ha scritto la donna.

" Popolazione di lazzaroni e assistenzialisti. Piegate la schiena a lavorare - ha continuato la turista -. Merde. La mentalità è marcia ".

Subito è arrivata la replica del governatore del Veneto. " Sono esterrefatto, non c'è il minimo rispetto per chi ha visto il proprio paese distrutto e i boschi spazzati via dalla furia del vento - ha replicato su Facebook Luca Zaia -. Vorrei elencare alla signora i miracoli compiuti dalla popolazione bellunese in pochi giorni, dall'acquedotto riparato in tempi record alle strade sgomberate, a tutto il resto. Ma forse non ne vale la pena, per chi riesce ad esprimersi in questo modo ".

