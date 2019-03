Insulti razzisti ad una partita di ragazzini: "Negro di m... ti sotterriamo"

Questa volta è un ragazzino di meno di 15 anni il destinatario di pesanti inulti razzisti su un campo da calcio. " Nero di m… ti sotterriamo vivo ", si sarebbe sentito dire il giovane.

Domenica mattina, alle porte di Treviso, il razzismo è tornato protagonista. Sul campo il Treviso si scontrava con la Miranese nella gara valida per il girone C del campionato regionale di Giovanissimi under 15.

Secondo quanto riporta il Corriere, alcuni calciatori della Miranese Calcio avrebbero rivolto epiteti di stampo razzista verso un giocatore del Treviso Calcio. " Nero di m… ti sotterriamo vivo ", avrebbero detto al giovane attaccante originario del Burkina Faso. Offeso anche il ragazzino che aveva preso le difese del compagno di squadra insultato. " Vai via, non rompere i c... ".

La società del Treviso Calcio ha presentato denuncia e inviato l'intera documentazione all'ufficio regionale della Federcalcio Veneto.