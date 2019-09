Insulti razzisti contro bimbi di colore, chiuse indagini su maestro

Avrebbe apostrofato come "brutto" e "scimmia" due fratellini di colore, suoi alunni in una scuola elementare. Per questo motivo è accusato di abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti, aggravati dall'odio etnico e razziale. Rischia il rinvio a giudizio un insegnante, supplente, di Foligno. Come riporta l'Ansa, la Procura di Spoleto ha chiuso gli accertamenti nei confronti del docente. L'uomo, nell'esercizio del suo ruolo di insegnante, si sarebbe lasciato scappare nei confronti di due bambini, tra di loro fratelli, un paio di insulti razzisti. Il suo avvocato ha spiegato che valuterà gli atti prima di decidere se chiedere un interrogatorio del suo assistito, oppure presentare una memoria. La vicenda risale all'inizio dell'anno.

Per giustificarsi, il docente aveva parlato di "esperimento didattico". Spiegazione che non è stata accettata dai genitori dei due fratellini, che hanno parlato fin dall'inizio di un chiaro episodio di razzismo e discriminazione. Anche perché né loro, né la dirigente scolastica, sarebbero stato informati in anticipo del presunto esperimento. Dopo che il caso era venuto fuori, il Miur aveva deciso di sospendere l'insegnante in via cautelare.

L'iter giudiziario, che a breve potrebbe sfociare nel rinvio a giudizio per il docente, era iniziato dopo l'esposto presentato in Procura dai genitori dei piccoli, assistiti dall'avvocato Silvia Tomassoni. "Cose del genere non devono più succedere", aveva dichiarato nell'occasione il padre dei bimbi, con la madre a chiedere con forza l'allontanamento del maestro e la dirigente scolastica, Ortensia Marconi, che aveva sottolineato: "in cui non si sta a guardare ma si agisce, si seguono percorsi di inclusione tutti i giorni".

Ora il procedimento penale andrà avanti, probabile il processo. Il docente rimarrà sospeso dall'insegnamento fino a sentenza definitiva.