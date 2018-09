Internet, sentenza storica: 9 mesi per recensioni false su TripAdvisor

Le recensioni false sono reato. Lo ha stabilito il tribunale penale di Lecce, con una sentenza storica.

Il caso riguarda la vendita di alcuni pacchetti di giudizi falsi a hotel e ristoranti italiani, da parte di PromoSalento. Il proprietario è stato condannato a 9 mesi di carcere e al pagamento di 8mila euro, per spese e danni. Sembra che ad aiutare le indagini sia stato TripAdvisor, il portale di recensioni, costituitasi parte civile nel processo, che avrebbe fornito agli inquirenti le prove delle false recensioni, raccolte da un proprio team di indagine. "Scrivere recensioni false ha sempre rappresentato una violazione della legge ma questa è la prima volta che, come risultato, il truffatore è stato mandato in prigione" , ha commentato Brad Young, Associate General Counsel di TripAdvisor, definendo la decisione del tribunale di Lecce una "sentenza storica per internet" .