Investe anziano sulle strisce poi fugge, denunciato un tassista

A Milano un tassista è stato rintracciato e denunciato dalla polizia locale dopo che lo scorso 28 novembre ha investito un uomo che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali col semaforo verde. L'accaduto ha avuto luogo in via Melchiorre Gioia. A causa dell'impatto l'anziano è finito a terra e ha riportato delle gravi lesioni.

A quel punto il tassista, che al momento non aveva nessun a bordo, si è fermato e ha finto di soccorrere l'anziano, caricandolo in auto. Ma pochi minuti dopo l'ha scaricato, lasciandogli un biglietto con un falso recapito telefonico.

Grazie all'analisi delle telecamera di videosorveglianza il tassista, un 61enne, è stato identificato. Ora è stato denunciato per omissione di soccorso in incidente stradale con feriti, lesioni gravi con violazioni delle norme di comportamento e fuga dopo l'evento, oltre alle aggravanti previste per chi esercita un pubblico servizio. La licenza del taxi e la patente gli sono state ritirate per la sospensione.