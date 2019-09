Lo invita a un matrimonio poi si presenta vestita da sposa

Era tutta una bugia, ma a fin di bene. E così Aleasha Pilaw, 36 anni, ha organizzato un finto matrimonio per poter sorprendere il suo compagno, Paul Schoproni, e chiedergli la mano sull’altare. È successo a Bargoed, in Galles.

Come riporta il Sun, l'uomo chiedeva sempre alla sua fidanzata di sposarlo, facendole sorprese di ogni tipo, e così Aleasha ha deciso di sorprenderlo a sua volta. " Paul mi chiedeva di continuo se volessi sposarlo. Lo faceva praticamente ogni settimana e nei modi più imbarazzanti. Ad esempio presentandosi vicino al posto dove lavoro con un cartellone gigante su cui aveva scritto ‘Vuoi sposarmi?’. Allora ho deciso di metterlo io in una situazione del genere ", ha spiegato la donna al Wales Online.